Пожар вспыхнул в частном доме в ВКО из-за непотушенной сигареты
Фото: скриншот видео
17 мая в селе Верх-Уба Шемонаихинского района в частном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС региона, прибывшими пожарными подразделениями огонь ликвидирован на площади 20 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина пожара – курение в нетрезвом виде. ДЧС ВКО просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными с огнем и не допускать курения в домах и квартирах", – говорится в сообщении.
Ранее в Енбекшинском районе Шымкента загорелась кровля в двухэтажном здании средней школы.
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