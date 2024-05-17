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Пожар вспыхнул в частном доме в ВКО из-за непотушенной сигареты

пожар в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 22:52 Фото: скриншот видео
17 мая в селе Верх-Уба Шемонаихинского района в частном жилом доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, прибывшими пожарными подразделениями огонь ликвидирован на площади 20 кв. м.

"Пострадавших нет. Причина пожара – курение в нетрезвом виде. ДЧС ВКО просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными с огнем и не допускать курения в домах и квартирах", – говорится в сообщении.

Ранее в Енбекшинском районе Шымкента загорелась кровля в двухэтажном здании средней школы.

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