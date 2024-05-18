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Паводковые воды размывают участок трассы Атырау – Уральск

паводки в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 22:20 Фото: скриншот видео
18 мая стало известно, что, в связи с большим скоплением воды, на 71 км автодороги республиканского значения Атырау – Уральск (между селами Махамбет-Актогай) размыло участок трассы. В данное время ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, вода с пастбищах, разлившаяся в пойме, будет переброшена на западную часть дороги.

"В работах проводимых вдоль трассы задействовано две единицы тяжелой техники. Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау – Уральск составляет около 6-7 км. К данному часу ситуация стабильная, угрозы подтопления населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что спасатели создали обрыв на участке трассы Атырау – Уральск.

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Атырау Атырауская область Уральск Паводки-2024 2024 год
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