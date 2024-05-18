Паводковые воды размывают участок трассы Атырау – Уральск
Фото: скриншот видео
18 мая стало известно, что, в связи с большим скоплением воды, на 71 км автодороги республиканского значения Атырау – Уральск (между селами Махамбет-Актогай) размыло участок трассы. В данное время ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, вода с пастбищах, разлившаяся в пойме, будет переброшена на западную часть дороги.
"В работах проводимых вдоль трассы задействовано две единицы тяжелой техники. Расстояние от берега реки Жайык до трассы Атырау – Уральск составляет около 6-7 км. К данному часу ситуация стабильная, угрозы подтопления населенным пунктам нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели создали обрыв на участке трассы Атырау – Уральск.
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