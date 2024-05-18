Паводковые воды размывают участок трассы Атырау – Уральск

Фото: скриншот видео

18 мая стало известно, что, в связи с большим скоплением воды, на 71 км автодороги республиканского значения Атырау – Уральск (между селами Махамбет-Актогай) размыло участок трассы. В данное время ведутся работы по вскрытию дамбы спецтехникой для пропуска воды, сообщает Zakon.kz.

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