Участок республиканской трассы Атырау – Уральск закрыли из-за угрозы подтопления
Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Власти решили временно закрыть участок республиканской трассы Атырау – Уральск из-за угрозы подтопления, сообщает Zakon.kz.
Об этом 10 мая сообщил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"В связи с угрозой подтопления закрывается участок республиканской трассы Атырау – Уральск протяженностью 7 км, пролегающий через поселок Индербор. Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау – Махамбет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что после снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.
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