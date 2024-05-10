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Участок республиканской трассы Атырау – Уральск закрыли из-за угрозы подтопления

Участок республиканской трассы Атырау – Уральск закрыли из-за угрозы подтопления , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 23:00 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Власти решили временно закрыть участок республиканской трассы Атырау – Уральск из-за угрозы подтопления, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая сообщил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области. 

"В связи с угрозой подтопления закрывается участок республиканской трассы Атырау – Уральск протяженностью 7 км, пролегающий через поселок Индербор. Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау – Махамбет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.

Ранее стало известно, что река Проходная может выйти из берегов и затопить дома в Алматинской области. Об этом предупредили синоптики. 

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