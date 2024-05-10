Участок республиканской трассы Атырау – Уральск закрыли из-за угрозы подтопления

Власти решили временно закрыть участок республиканской трассы Атырау – Уральск из-за угрозы подтопления, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 мая сообщил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"В связи с угрозой подтопления закрывается участок республиканской трассы Атырау – Уральск протяженностью 7 км, пролегающий через поселок Индербор. Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау – Махамбет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.

Ранее стало известно, что река Проходная может выйти из берегов и затопить дома в Алматинской области. Об этом предупредили синоптики.