Спасатели создали обрыв на участке трассы Атырау – Уральск
Фото: скриншот видео
На автодороге республиканского значения Атырау – Уральск в Махамбетском районе Атырауской области создан обрыв участка автотрассы вблизи села Жалгансай, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, эта мера необходима для эффективного отвода поступающей воды и обеспечения безопасности движения на данном участке.
Отмечается, что при необходимости спасатели будут осуществлять переправу на лодках.
Ранее сообщалось, что более 270 тысяч кубометров воды за сутки откачали с затопленных территорий в СКО.
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