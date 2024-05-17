Спасатели создали обрыв на участке трассы Атырау – Уральск

На автодороге республиканского значения Атырау – Уральск в Махамбетском районе Атырауской области создан обрыв участка автотрассы вблизи села Жалгансай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, эта мера необходима для эффективного отвода поступающей воды и обеспечения безопасности движения на данном участке.

Отмечается, что при необходимости спасатели будут осуществлять переправу на лодках.





Ранее сообщалось, что более 270 тысяч кубометров воды за сутки откачали с затопленных территорий в СКО.

