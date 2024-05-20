В Таразе женщину жестоко избили и пытались затолкать в машину

В Таразе мужчина жестоко избил женщину и силой хотел куда-то увезти, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На кадрах мужчина за волосы пытается затащить женщину в машину, но она отчаянно сопротивляется. Тогда он попросту ее избивает и уезжает.

"Видеозаписи присланы из Тараза. Инцидент произошел 19 мая – прямо во дворе мужчина избил женщину и пытался насильно увезти ее в машине, но ему это не удалось", – указано в подписи к видео.

В полиции сообщили, что задержали подозреваемого.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 ч. 1 УК РК (Хулиганство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия", – прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

В Алматы произошел похожий инцидент. На видео попало избиение мужчиной бывшей жены. Его арестовали.