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Избившего экс-супругу мужчину поместили в изолятор в Алматы

Избивал на глазах мужчин изолятор полиция Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 12:47 Фото: Zakon.kz
В подъезде жилого дома Алматы мужчина жестоко избил бывшую супругу на глазах у двух парней. Видео задержания дебошира опубликовала пресс-служба городской полиции, сообщает Zakon.kz.

Об происшествии стало известно из социальных сетей. Женщина с мужчиной развелись, но он продолжал настойчиво ее преследовать. В один из злополучных дней вновь стал выяснять с ней отношения, применив силу. Действия разворачивались в подъезде на глазах у других жителей, которые не вмешались и не помогли потерпевшей.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы 17 мая 2024 года уточнили, что по факту побоев возбуждено дело.

На следующий день в полиции заявили, что мужчину поместили в изолятор.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о другом семейном скандале. В его центре – аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов. Бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева обвинила чиновника в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет.

Анастасия Московчук
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