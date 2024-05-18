Избившего экс-супругу мужчину поместили в изолятор в Алматы
Об происшествии стало известно из социальных сетей. Женщина с мужчиной развелись, но он продолжал настойчиво ее преследовать. В один из злополучных дней вновь стал выяснять с ней отношения, применив силу. Действия разворачивались в подъезде на глазах у других жителей, которые не вмешались и не помогли потерпевшей.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы 17 мая 2024 года уточнили, что по факту побоев возбуждено дело.
На следующий день в полиции заявили, что мужчину поместили в изолятор.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал о другом семейном скандале. В его центре – аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов. Бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева обвинила чиновника в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет.