Избивал на глазах мужчин: очередной экс-супруг напал на женщину
Об ужасающем происшествии стало известно из социальных сетей. Автор отмечает, что женщина с мужчиной развелись, но он продолжает ее преследовать.
В один из злополучных дней он вновь стал выяснять с ней отношения, применив силу. Действия разворачивались в подъезде на глазах у других жителей, которые не вмешались и не помогли потерпевшей.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы 17 мая 2024 года уточнили, что по факту побоев возбуждено дело.
"Подозреваемый задержан. Он непременно будет привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Также сказано, что для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд". Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Не так давно корреспондент Zakon.kz рассказал о другом семейном скандале. В его центре – аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов. Бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева обвинила чиновника в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет.