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Избивал на глазах мужчин: очередной экс-супруг напал на женщину

Избивал на глазах мужчин: очередной экс-супруг напал на женщину, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 14:41 Фото: pixabay
В подъезде жилого дома Алматы мужчина жестоко избил бывшую супругу на глазах у двух парней. Молодые люди не предприняли действий для прекращения побоев. В пресс-службе городской полиции Zakon.kz рассказали, что подозреваемого задержали.

Об ужасающем происшествии стало известно из социальных сетей. Автор отмечает, что женщина с мужчиной развелись, но он продолжает ее преследовать.

В один из злополучных дней он вновь стал выяснять с ней отношения, применив силу. Действия разворачивались в подъезде на глазах у других жителей, которые не вмешались и не помогли потерпевшей.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы 17 мая 2024 года уточнили, что по факту побоев возбуждено дело.

"Подозреваемый задержан. Он непременно будет привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Не так давно корреспондент Zakon.kz рассказал о другом семейном скандале. В его центре – аким Макатского района Атырауской области Ринат Ибрагимов. Бывшая супруга Акмарал Умбеткалиева обвинила чиновника в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет.

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