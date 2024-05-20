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Законодательство РК

В Жетысуской области спасатели нашли заблудившихся туристов

спасатели, МЧС, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 21:46 Фото: МЧС РК
Спасатели спустили с площадки самого высокого водопада в Центральной Азии двух туристов. Оба путешественника не нуждались в медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 20 мая в МЧС РК, двое туристов, 1977 и 1993 годов рождения, отправились в пеший поход  к водопаду 18 мая. Через некоторое время они заблудились в районе ущелья Кора, ведущего к водопаду Бурхан-Булак. Туристы смогли дозвониться спасателям и отправить им геолокацию со своим местонахождением.


В ночь с 18 на 19 мая  оперативная группа спасателей обнаружила туристов и помогла им спуститься в безопасное место.

Ранее Министерство по ЧС предупредило казахстанцев, что сжигать сухую траву в начале мая нельзя не только из-за опасности крупных пожаров, но и еще потому, что сейчас в ней могут спать первые зайчата.

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