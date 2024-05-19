Почему нельзя сжигать сухостой весной, и причем тут зайчата, рассказали в МЧС
Фото: МЧС РК
Министерство по ЧС предупредило казахстанцев, что сжигать сухую траву в начале мая нельзя не только из-за опасности крупных пожаров, но и еще потому, что сейчас в них могут спать первые зайчата, сообщает Zakon.kz.
"Не сжигайте сухую траву, сейчас спят первые зайчата. Сжигание сухой травы – это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по вине людей. Зайчата появляются на свет в конце марта – начале мая. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. Из-за невнимательности людей может возникнуть пожар и привести к смерти", – предупредили в ведомстве.
Также МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее МЧС опубликовало видео, на котором пожарные во время тушения дома спасли ежа и помогли ему выбраться на свободу.
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