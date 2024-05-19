Почему нельзя сжигать сухостой весной, и причем тут зайчата, рассказали в МЧС

Фото: МЧС РК

Министерство по ЧС предупредило казахстанцев, что сжигать сухую траву в начале мая нельзя не только из-за опасности крупных пожаров, но и еще потому, что сейчас в них могут спать первые зайчата, сообщает Zakon.kz.

"Не сжигайте сухую траву, сейчас спят первые зайчата. Сжигание сухой травы – это стихийное бедствие, которое чаще всего происходит по вине людей. Зайчата появляются на свет в конце марта – начале мая. Они селятся в межах, заросших травой, под кустами, в глубоких бороздах, и на опушках леса. Из-за невнимательности людей может возникнуть пожар и привести к смерти", – предупредили в ведомстве. Также МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее МЧС опубликовало видео, на котором пожарные во время тушения дома спасли ежа и помогли ему выбраться на свободу. Читайте также Душа в душу: любовный гороскоп на воскресенье Какая зелень может привести к образованию камней в почках Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Следите за новостями zakon.kz в: