Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области
Фото: pixabay
В Жетысуской области 3 августа спасатели пришли на помощь туристам, которые застряли в горном ущелье, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, инцидент произошел в Ескельдинском районе, в ущелье Кора.
"Спасателями МЧС были спасены два человека. Как выяснилось, они на легковушке хотели пересечь реку и застряли. После чего переправившись на островок не смогли самостоятельно вернуться на берег", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что туристы в медицинской помощи не нуждались.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов.
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