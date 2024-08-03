Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области

В Жетысуской области 3 августа спасатели пришли на помощь туристам, которые застряли в горном ущелье, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, инцидент произошел в Ескельдинском районе, в ущелье Кора.

"Спасателями МЧС были спасены два человека. Как выяснилось, они на легковушке хотели пересечь реку и застряли. После чего переправившись на островок не смогли самостоятельно вернуться на берег", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что туристы в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов.

