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Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области

Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области , фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 00:41 Фото: pixabay
В Жетысуской области 3 августа спасатели пришли на помощь туристам, которые застряли в горном ущелье, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, инцидент произошел в Ескельдинском районе, в ущелье Кора.

"Спасателями МЧС были спасены два человека. Как выяснилось, они на легковушке хотели пересечь реку и застряли. После чего переправившись на островок не смогли самостоятельно вернуться на берег", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что туристы в медицинской помощи не нуждались.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов. 

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