Балхаш остался без воды из-за крупной аварии
Фото: Zakon.kz
Утром 23 апреля 2024 года на магистральной сети холодной воды в Балхаше произошла авария. Несколько районов в городе остались без водоснабжения, сообщает Zakon.kz.
C заявлением к жителям выступила пресс-служба акимата города на странице в Instagram.
Фото: Instagram/balqash_qalasy_akimdigi
"23 апреля 2024 года в 08:00 произошла авария на магистральной сети холодной воды в районе дома Nº50 по улице Караменде би. В связи с этим для ликвидации аварии было произведено отключение холодного водоснабжения в следующих районах: квадрат улиц Спицына – Алимжанова – Караменде би – Желтоксан, 90 квартал, 1,2 Садовая, микрорайон Шашубай с 1 по 8 и поселок Шашубай Актогайского района".Пресс-служба акимата Балхаша
Специалисты подчеркивают, что предполагаемой причиной является износ стальной трубы диаметром 500 мм.
"На месте происшествия задействовано 3 единицы техники и 6 работников ТОО "Балхаш Су". Пресс-служба акимата Балхаша
Ранее об отключении холодной воды предупреждали жителей Алматы. В городе пройдут плановые профилактические работы на сетях водоснабжения.
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