Балхаш остался без воды из-за крупной аварии

Фото: Zakon.kz

Утром 23 апреля 2024 года на магистральной сети холодной воды в Балхаше произошла авария. Несколько районов в городе остались без водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

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