Очередной наркопритон ликвидировали в Алматы

Фото: YouTube/Almaty Polisiasy

В Алматы ликвидировали очередной наркопритон. По данным Управления по противодействию наркопреступности, функционировал он в одном из жилых помещений в мкр. Жетысу. Об этом Zakon.kz 22 мая 2024 года рассказали в Департаменте полиции мегаполиса.

Оперативным путем установлено, что он служил так называемым притоном для потребления наркотиков. "В ходе обыска по месту жительства собственника жилища, его некоторого окружения обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты, спичечные коробки с веществом растительного происхождения, электронные весы. Задержанные стали утверждать, что хранили гашиш и марихуану для личного употребления", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов. По его словам, для установления происхождения и принадлежности изъятых веществ назначена судебно-химическая экспертиза. "По фактам организации или содержания притонов для потребления и незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания". Куатбек Науатов Как отметил спикер, в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. 25 апреля 2024 года стало известно, что полицейские накрыли наркопритон в одной из квартир Алматы. Подробнее об этом по ссылке.

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