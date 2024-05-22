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Очередной наркопритон ликвидировали в Алматы

Очередной наркопритон ликвидировали в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 13:44 Фото: YouTube/Almaty Polisiasy
В Алматы ликвидировали очередной наркопритон. По данным Управления по противодействию наркопреступности, функционировал он в одном из жилых помещений в мкр. Жетысу. Об этом Zakon.kz 22 мая 2024 года рассказали в Департаменте полиции мегаполиса.

Оперативным путем установлено, что он служил так называемым притоном для потребления наркотиков.

"В ходе обыска по месту жительства собственника жилища, его некоторого окружения обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты, спичечные коробки с веществом растительного происхождения, электронные весы. Задержанные стали утверждать, что хранили гашиш и марихуану для личного употребления", – сообщил заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.

По его словам, для установления происхождения и принадлежности изъятых веществ назначена судебно-химическая экспертиза.

"По фактам организации или содержания притонов для потребления и незаконного хранения наркотических средств проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания".Куатбек Науатов

Как отметил спикер, в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

25 апреля 2024 года стало известно, что полицейские накрыли наркопритон в одной из квартир Алматы. Подробнее об этом по ссылке.

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы 2024 год Наркопреступность Наркотики Лаборатории Наркотики
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