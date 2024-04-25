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Полицейские накрыли наркопритон в одной из квартир Алматы

наркотики, полиция, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 19:22 Фото: Polisia.kz.
Алматинец предоставлял свою квартиру наркоманам для употребления героина. Притон, который находился в Ауэзовском районе, ликвидировали сотрудники управления по противодействию наркопреступности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции 25 апреля, в квартире полицейские обнаружили предметы для фасовки наркотиков и шприцы.

"В ходе обыска квартиры обнаружены и изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Акмолинской области осудили тренера за распространение наркотиков. Согласно информации уголовного суда региона, тренера по лыжному спорту Детской юношеской спортивной школы Аршалынского района задержали при перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. 

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