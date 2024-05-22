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Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок

Убийство школьника в Жамбылской области: руководству школы грозит тюремный срок, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 00:35 Фото: primeminister.kz
В Жамбылской области руководству школы, в туалете которой убили подростка, грозит тюремный срок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 22 мая телеканал "КТК", по данным следствия, директор, завуч и еще несколько педагогов пытались скрыть ЧП: они заставили учеников рассказать другую версию произошедшего.

"Трагедия случилась во время уроков в школе села Кумжота. Вместо физики учащихся восьмого класса отправили на улицу, на физкультуру. Родители погибшего 14-летнего Мираса уверены: их сына в уличном туалете до смерти избил старшеклассник. Но ученики, которые стали очевидцами происшествия, сначала рассказывали, будто мальчик сам случайно упал и умер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что позже судмедэксперты установили, что смерть наступила от сильного удара в грудь. 15-летнего подозреваемого уже задержали. Перед судом предстанут и руководство школы, и педагоги. 

"Установлено, что фактически со стороны администрации школы были предприняты попытки скрыть данное преступление. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы", – сообщил старший помощник прокурора Жамбылской области по делам несовершеннолетних Шовкат Таштамиров.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в уличном туалете избили школьника. О случившемся в Facebook написал журналист Данияр Алимкул. По его словам, в селе Кумжота Байзакского района в школе им. Алтынсарина в уличном туалете девятиклассник избил восьмиклассника. В результате подросток скончался.

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