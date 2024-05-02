Школьник умер после избиения в уличном туалете в Жамбылской области

В Жамбылской области в уличном туалете избили школьника, он скончался, сообщает Zakon.kz.

О случившемся в Facebook написал журналист Данияр Алимкул. По его словам, в селе Кумжота Байзакского района в школе им. Алтынсарина в уличном туалете девятиклассник избил восьмиклассника. В результате подросток скончался.

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый, несовершеннолетний, задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Кроме того, в отношении руководства и сотрудников школы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности здоровья и жизни детей.

30 апреля сообщалось о том, что в Алматинской области школьница неожиданно умерла во время занятий.