Школьник умер после избиения в уличном туалете в Жамбылской области
Фото: Facebook/Данияр Алимкул
В Жамбылской области в уличном туалете избили школьника, он скончался, сообщает Zakon.kz.
О случившемся в Facebook написал журналист Данияр Алимкул. По его словам, в селе Кумжота Байзакского района в школе им. Алтынсарина в уличном туалете девятиклассник избил восьмиклассника. В результате подросток скончался.
В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый, несовершеннолетний, задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.
Кроме того, в отношении руководства и сотрудников школы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности здоровья и жизни детей.
30 апреля сообщалось о том, что в Алматинской области школьница неожиданно умерла во время занятий.
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