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Школьник умер после избиения в уличном туалете в Жамбылской области

Школьника убили в уличном туалете в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:34 Фото: Facebook/Данияр Алимкул
В Жамбылской области в уличном туалете избили школьника, он скончался, сообщает Zakon.kz.

О случившемся в Facebook написал журналист Данияр Алимкул. По его словам, в селе Кумжота Байзакского района в школе им. Алтынсарина в уличном туалете девятиклассник избил восьмиклассника. В результате подросток скончался.

В пресс-службе ДП Жамбылской области сообщили, что по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый, несовершеннолетний, задержан и водворен в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Кроме того, в отношении руководства и сотрудников школы возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности здоровья и жизни детей.

30 апреля сообщалось о том, что в Алматинской области школьница неожиданно умерла во время занятий.

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