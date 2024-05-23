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Законодательство РК

Спасатели помогли обездвиженному из-за падения мужчине в Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 18:36 Фото: скриншот видео
В Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома 32-летний мужчина упал в яму, глубиной около пяти метров и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сотрудники ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.

"Спасетели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилки. Мужчину передали работникам скорой помощи, которые были на месте происшествия", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома.

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