Спасатели помогли обездвиженному из-за падения мужчине в Алматинской области

Фото: скриншот видео

В Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома 32-летний мужчина упал в яму, глубиной около пяти метров и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сотрудники ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.

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