Спасатели помогли обездвиженному из-за падения мужчине в Алматинской области
Фото: скриншот видео
В Карасайском районе Алматинской области на территории частного дома 32-летний мужчина упал в яму, глубиной около пяти метров и не смог самостоятельно выбраться. На помощь ему пришли сотрудники ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место выехали спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда.
"Спасетели вытащили пострадавшего с помощью веревок и носилки. Мужчину передали работникам скорой помощи, которые были на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома.
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