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Законодательство РК

Казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома

спасение ежика, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 19:10 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео, на котором пожарные во время тушения дома спасли ежа и помогли ему выбраться на свободу. Видео понравилось казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Маленькое животное один из спасателей бережно взял в руки, другой аккуратно полил его водой, а затем его выпустили на свободу – за пределы горящего здания.

Кадры спасения ежа опубликовали в Telegram.

"Для нас важна каждая жизнь", – подписала видео пресс-служба ведомства.


Ранее сообщалось, что двух детей спасли в Кокшетау.

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