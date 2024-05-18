Казахстанские пожарные помогли ежу выбраться из горящего дома

Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео, на котором пожарные во время тушения дома спасли ежа и помогли ему выбраться на свободу. Видео понравилось казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Маленькое животное один из спасателей бережно взял в руки, другой аккуратно полил его водой, а затем его выпустили на свободу – за пределы горящего здания.

Кадры спасения ежа опубликовали в Telegram.

"Для нас важна каждая жизнь", – подписала видео пресс-служба ведомства.





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