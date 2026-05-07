Упали в глубокие ямы: двум мужчинам помогли в Алматинской области
Фото: скриншот видео
В Алматинской области спасатели помогли двум мужчинам, упавшим в ямы в разных районах региона, сообщает Zakon.kz.
Первый случай произошел в селе Мынбаев Жамбылского района. Мужчина упал в яму, когда копал септик. Спасатели прибыли на место и с помощью веревки и носилок подняли пострадавшего на поверхность.
Еще один инцидент произошел в селе Шамалган Карасайского района. Мужчина 1988 года рождения упал в яму для откачки воды, его ногу придавило бетонным столбом. Спасатель спустился вниз, освободил пострадавшего с помощью веревки, после чего мужчину подняли на поверхность.
Обоих пострадавших передали медикам. Их жизни ничего не угрожает.
Ранее в Алматинской области вспыхнул пожар на территории картонного завода.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript