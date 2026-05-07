Упали в глубокие ямы: двум мужчинам помогли в Алматинской области

В Алматинской области спасатели помогли двум мужчинам, упавшим в ямы в разных районах региона, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в селе Мынбаев Жамбылского района. Мужчина упал в яму, когда копал септик. Спасатели прибыли на место и с помощью веревки и носилок подняли пострадавшего на поверхность.

Еще один инцидент произошел в селе Шамалган Карасайского района. Мужчина 1988 года рождения упал в яму для откачки воды, его ногу придавило бетонным столбом. Спасатель спустился вниз, освободил пострадавшего с помощью веревки, после чего мужчину подняли на поверхность.

Обоих пострадавших передали медикам. Их жизни ничего не угрожает.

