Семейчанку осудили за рекламу финпирамиды, в которую казахстанцы вложили 2,5 млрд тенге

57-летняя семейчанка, в сговоре с другими лицами, проживающими в городах Актобе, Атырау, Актау, Алматы, Семей и Павлодар, рекламировала мобильное приложение APPPORT для жителей ВКО и проводила агитационную работу, из-за чего казахстанцы потеряли около 2,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, мобильное приложение было создано в 2016 году жителем города Актобе. Пользователи мобильного приложения получали возможность рекламировать свою продукцию при покупке виртуальной валюты Ucredit, также за регистрацию новых лиц можно было получить бонус.

Многие граждане доверились рекламе и вложили свои денежные средства в размере от 350 тыс. до 2 млн тенге. Таким образом, в период с 2016 по 2024 год женщина со своими знакомыми обманула около двух тысяч человек, причинив им материальный ущерб на общую сумму около 2,5 млрд тенге.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного правонарушения и приговорил к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать управленческие должности в финансовых и коммерческих организациях на семь лет.

"Осужденная для отбывания наказания прибыла в учреждение минимальной безопасности города Семей. Сейчас она находится в карантинном отделении. С ней проводят работы воспитательного и разъяснительного характера, далее она будет трудоустроена на оплачиваемую работу для погашения исков, назначенных судом", – рассказал заместитель начальника учреждения Дархан Бегазиев.

Ранее сообщалось, что свыше пяти тысяч павлодарцев вложили в финпирамиду более 7,6 млрд тенге.