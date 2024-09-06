57 млрд тенге планируют вложить в развитие района Маркаколь в ВКО

В течение пяти лет в район Маркаколь ВКО планируется направить свыше 33 млрд тенге бюджетных средств и 24 млрд тенге частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

6 сентября с рабочим визитом во вновь образованный район Маркаколь прибыл аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев. Глава региона встретился с местным населением.

Фото: пресс-центр ВКО

Восстановление района – один из примеров реализации концепции "слышащего государства". Ермек Кошербаев отметил, что очень важно, чтобы район развивался и был самодостаточным.

Фото: пресс-центр ВКО

"Государство постепенно решает некоторые проблемы, но считаю правильным, чтобы вы не сидели сложа руки, а вместе активно участвовали в развитии села, района, добивались решения проблем. В декабре прошлого года Указом президента был образован район Маркаколь, мы все немедленно приступили к реализации этого указа. Очень непросто создавать инфраструктуру целого района. Вы сами видите, что здесь многие здания и сооружения находятся в полуразрушенном состоянии. Все это восстановится не за один день. Но проделана большая работа, и она продолжается. На сегодня уже есть конкретные цифры", – сказал в ходе встречи аким ВКО.

Фото: пресс-центр ВКО

Так, на капитальный ремонт социальных объектов и административных зданий для размещения госорганов из резерва правительства РК выделили 1,8 млрд тенге.

В предстоящие пять лет на развитие инфраструктуры, социальных объектов, туризма, создание благоприятных условий для жизни местного населения направят в общей сложности 57 млрд тенге.