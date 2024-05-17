Казахстанец напоил 9-летнего племянника, который потом выпал из окна

В Карагандинской области административный суд арестовал на три дня мужчину, который напоил несовершеннолетнего племянника, что едва не закончилось трагедией, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Специализированного суда по делам несовершеннолетних, вечером 5 января 2024 года мужчина во время употребления спиртного довел племянника, 2014 года рождения, до состояния алкогольного опьянения. В результате несовершеннолетний выпал из окна квартиры с четвертого этажа.

В судебном правонарушитель признал вину. Он рассказал, что в тот день с племянником пришел в гости к своей девушке. В гостях они стали выпивать. И дядя дал попробовать спиртное племяннику, которому на тот момент было 9 лет.

"После отхода ко сну З. услышал шум на кухне. Зайдя туда, он увидел настежь открытое окно. Выглянув наружу он увидел, что его племянник находится внизу на улице, то есть несовершеннолетний выпал из окна квартиры с четвертого этажа. При этом З. пояснил в суде, что не упади ребенок в сугроб снега, последствия такого падения могли быть хуже", – сказано в сообщении суда.

Прибывшая на место скорая госпитализировала ребенка. У него установили алкогольное опьянение средней степени. В настоящее время ребенок выписан из больницы.

Решением суда мужчина признан виновным в доведении до состояния алкогольного опьянения несовершеннолетнего, и наказан административным арестом на трое суток.

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