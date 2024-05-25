Массовая драка выпускников произошла в Мангистау: задержаны почти 50 человек
Фото: Zakon.kz
Драка между выпускниками 25 мая произошла в селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание lada.kz, в Казнете распространяется видео, на котором большая толпа выпускников с красными лентами начинает драться. Некоторые из них кидают камни.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, задержаны и доставлены в полицию 47 несовершеннолетних участников потасовки.
Отмечается, что в настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Массовая драка с применением палок произошла в Туркестанской области.
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