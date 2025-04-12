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Происшествия

Смерть юноши при странных обстоятельствах в Мангистау: задержан подозреваемый

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 01:54 Фото: pexels
Сотрудники полиции задержали подозреваемого по делу о смерти 17-летнего жителя села Акжигит Бейнеуского района Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz со ссылкой на полицию, в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция распространила ориентировку на разыскиваемого, проживавшего в том же населенном пункте, что и погибший.

Инцидент произошел 8 апреля. Родным сказали, что он упал и получил травму, вследствие чего и наступила смерть. Однако семья подозревала, что его убили.

Ранее сообщалось о другом убийстве. Суд приговорил к 22-м годам виновного в жестоком убийстве охранника ЖК Алматы. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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