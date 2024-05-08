Массовая драка с применением палок произошла в Туркестанской области

В Мактааральском районе в поселке Атакент произошла массовая драка. Очевидцы сняли потасовку на видео и распространили в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что толпа мужчин дерутся палками. В соцсетях пишут, что причиной конфликта могло стать вымогательство при контроле пропуска грузовых машин на границе с Узбекистаном.

"Полицией Туркестанской области пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактаральского района. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства", – ответили на запрос редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП региона.

Ранее в феврале массовая драка произошла в Талдыкоргане, у участников изъяли травматический пистолет и нож.