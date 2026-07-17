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События

Пафосный кортеж в Алматы устроил беспредел на ВОАД

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 17:30 Фото: Zakon.kz
В Алматы эффектный кортеж элитных автомобилей грубо нарушил Правила дорожного движения (ПДД) и попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Эти кадры привлекли внимание сотрудников полиции во время мониторинга интернет-пространства.

"Установлено, что водители, двигаясь по Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в северном направлении, допустили ряд нарушений ПДД. В кратчайшие сроки сотрудники подразделения розыска административной полиции установили личности всех участников автоколонны и привлекли их к административной ответственности", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы 17 июля 2026 года.

В отношении водителей составили административные материалы:

  • за создание аварийной ситуации
  • создание искусственного затора
  • управление автомобилем с незаконной тонировкой
  • нарушение правил пользования ремнем безопасности.

Полиция Алматы напоминает: независимо от стоимости автомобиля, статуса водителя или общественного внимания, требования ПДД едины для всех и подлежат неукоснительному соблюдению.

Сегодня, 17 июля, в полиции Алматы также показали видео, каким именно образом водитель BMW попал в серьезное ДТП на аль-Фараби.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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