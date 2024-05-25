В горах Алматы спустя четыре часа поисков спасатели нашли двух молодых людей

Двое туристов, отправившихся на кемпинг потерялись в районе перевала "Лесной". Благодаря появляющейся периодически связи парень и девушка смогли связаться со Службой спасения Алматы и вызвать их на помощь, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, парень - уроженец Украины, девушка из Казахстана. Отправившись в горы, они свернули не туда, блуждали несколько часов, но поняв, что самостоятельно дорогу им не найти, они к их счастью смогли дозвонились спасателям и передать свои координаты.

Спасатели начали свои поиски в 22:40 с района Бутаковки. Они пошли пешком, в итоге нашли потеряшек спустя четыре часа, отогрели их и спустили их в Алматау. В поисках молодых людей участвовал кинолог с собакой.

Фото: Zakon.kz

Ранее 25 марта сообщалось, что в горах Алматы нашли заблудившихся туристов. На их поиски понадобилось меньше часа. Двое 19-летних парней 19 предоставили дежурному ДЧС видео о своем местоположении.