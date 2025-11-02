#Народный юрист
Происшествия

Два подростка застряли у водопада в горах Алматы

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 22:11 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели Службы спасения города Алматы оказали помощь двум подросткам, которые не смогли самостоятельно спуститься с водопада Шукур в Медеуском районе на высоте около 2300 м над уровнем моря, сообщает Zakon.kz.

На место выехал экипаж КСП "БАУ". Спасатели обнаружили юношей и сопроводили их до безопасного участка. В медицинской помощи они не нуждались и далее направились домой самостоятельно.

МЧС напоминает о необходимости соблюдение мер предосторожности при прогулках в горах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвоните по номеру 112!

Ранее сообщалось, что трех казахстанцев спасли полицейские в Бурабае.

