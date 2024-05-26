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Ученицу НИШ госпитализировали с множественными ножевыми ранениями в Астане

пункт приема больницы, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 13:25 Фото: primeminister.kz
В воскресенье, 26 мая, ученица столичной Назарбаев Интеллектуальной школы попала в больницу с множественными ножевыми ранениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в Сети, пострадавшая – ученица 12 класса, ножевые ранения у нее в области живота, шеи, бедра и рук. 

В Управлении полиции района Есиль города Астаны сообщили Zakon.kz, что расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.

"В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование", – сообщили в столичной полиции.

Иную информацию в интересах следствия не разглашают. Как и сколько ножевых ран нанесли школьнице, официальной информации нет.

23 мая в Сайрамском районе Туркестанской области погиб ученик 10 класса. По предварительным данным, подросток несколько дней отсутствовал дома.

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