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Покушение на убийство ученицы НИШ в Астане: что известно о ее состоянии

Покушение на ученицу НИШ, Астана, в каком состоянии, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 11:41 Фото: pixabay
О состоянии ученицы НИШ, которую ранили ножом в Астане, рассказали 27 мая в Управлении здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Девушка находятся в тяжелом состоянии.

"26 мая в Городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи была доставлена девушка, 2006 года рождения, с множественными ранениями передней брюшной стенки. Пострадавшей была проведена операция в области брюшной полости. Состояние тяжелое, стабильное", – сообщили в Упрздраве Астаны.

26 мая 2024 года стало известно, что ученица 12 класса столичной Назарбаев Интеллектуальной школы попала в больницу с множественными ножевыми ранениями. В Управлении полиции района Есиль сообщили, что расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки.

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