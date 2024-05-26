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Мощный ливень затопил дома и дворы в пригороде Астаны

Мощный ливень затопил дома и дворы в пригороде Астаны , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 19:04 Фото: МЧС РК
В селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области, которое находится близ Астаны, 26 мая спасатели проводят работы по откачке дождевой воды, сообщает Zakon.kz.
"Из-за обильных осадков в виде дождя, в селе Коянды Целиноградского района произошло подтопление двух частных жилых домов и 20 дворовых территорий", – говорится в сообщении МЧС РК.


Отмечается, что сейчас откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона.

Ранее сообщалось, что мощный ливень 25 мая прошел в Астане. В столичном акимате прокомментировали ситуацию. Подробнее можно прочитать здесь

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Диана Абдуллаева
Акмолинская область 2024 год
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