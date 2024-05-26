Мощный ливень затопил дома и дворы в пригороде Астаны
Фото: МЧС РК
В селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области, которое находится близ Астаны, 26 мая спасатели проводят работы по откачке дождевой воды, сообщает Zakon.kz.
"Из-за обильных осадков в виде дождя, в селе Коянды Целиноградского района произошло подтопление двух частных жилых домов и 20 дворовых территорий", – говорится в сообщении МЧС РК.
Отмечается, что сейчас откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона.
Ранее сообщалось, что мощный ливень 25 мая прошел в Астане. В столичном акимате прокомментировали ситуацию. Подробнее можно прочитать здесь.
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