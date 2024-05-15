Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бухгалтеры нескольких школ в Актобе перевели на свой счет 22 млн тенге

Бухгалтеры нескольких школ в Актобе перевели на свой счет 22 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 16:06 Фото: pexels
В течение 2023 года несколько бухгалтеров из школ Актобе переводили бюджетные средства на собственные счета. Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Факты хищения выявили в прокуратуре города в ходе проверки в школах, передает пресс-служба ведомства.

"Также установлены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам, не выполнившие в полном объеме работу", – говорится в сообщении.

По всем фактам нарушения начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 189 УК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), необходимые экспертизы назначены.

В конце апреля стало известно, что в одной из школ Астаны бухгалтеры украли 130 млн тенге.

Читайте также

Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
Ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области
В Атырауской области скончался спасатель
В Атырауской области скончался спасатель
В Актюбинской области экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки
В Актюбинской области экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки
Константин Вноровский
Образование 2024 год Бухгалтерия Уголовный кодекс РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: