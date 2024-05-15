Бухгалтеры нескольких школ в Актобе перевели на свой счет 22 млн тенге

Фото: pexels

В течение 2023 года несколько бухгалтеров из школ Актобе переводили бюджетные средства на собственные счета. Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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