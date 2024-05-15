Бухгалтеры нескольких школ в Актобе перевели на свой счет 22 млн тенге
Фото: pexels
В течение 2023 года несколько бухгалтеров из школ Актобе переводили бюджетные средства на собственные счета. Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Факты хищения выявили в прокуратуре города в ходе проверки в
школах, передает пресс-служба ведомства.
"Также установлены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам, не выполнившие в полном объеме работу", – говорится в сообщении.
По всем фактам нарушения начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 189 УК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"), необходимые экспертизы назначены.
В конце апреля стало известно, что в одной из школ Астаны бухгалтеры украли 130 млн тенге.
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