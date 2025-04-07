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Общество

Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 21:03 Фото: pixabay
Директор и бухгалтер детского сада в Бейнеу незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета, сообщает Zakon.kz.

В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 12 млн тенге, пишет Lada.kz. Впрочем, в прокуратуре области отметили, что нанесенный ущерб полностью возмещен.

Там также уточнили: установлено, что директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета.

Приговором суда директор и бухгалтер признаны виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества (ст. 189 УК РК).

Директору назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств, бухгалтер получил 3,5 года ограничения свободы.

Ранее стало известно, что местные акиматы будут сами устанавливать нормативы подушевого финансирования в детсадах. 

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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