Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области
Фото: pixabay
Директор и бухгалтер детского сада в Бейнеу незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета, сообщает Zakon.kz.
В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 12 млн тенге, пишет Lada.kz. Впрочем, в прокуратуре области отметили, что нанесенный ущерб полностью возмещен.
Там также уточнили: установлено, что директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета.
Приговором суда директор и бухгалтер признаны виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества (ст. 189 УК РК).
Директору назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств, бухгалтер получил 3,5 года ограничения свободы.
Ранее стало известно, что местные акиматы будут сами устанавливать нормативы подушевого финансирования в детсадах.
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