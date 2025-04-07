Родительские взносы присвоили директор и бухгалтер детсада в Мангистауской области

Директор и бухгалтер детского сада в Бейнеу незаконно перечисляли родительские взносы на свои личные счета, сообщает Zakon.kz.

В результате их действий был причинен ущерб на сумму более 12 млн тенге, пишет Lada.kz. Впрочем, в прокуратуре области отметили, что нанесенный ущерб полностью возмещен.

Там также уточнили: установлено, что директор и бухгалтер учреждения незаконно перечисляли взносы, внесенные родителями, на свои личные счета.

Приговором суда директор и бухгалтер признаны виновными в присвоении и растрате вверенного чужого имущества (ст. 189 УК РК).

Директору назначен штраф в 10-кратном размере от суммы похищенных средств, бухгалтер получил 3,5 года ограничения свободы.

Ранее стало известно, что местные акиматы будут сами устанавливать нормативы подушевого финансирования в детсадах.