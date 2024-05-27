Неуправляемая машина наехала на группу людей в Жезказгане
Фото: Zakon.kz
В Жезказгане иномарка сбила пять человек, сообщает Zakon.kz.
В редакцию прислали видео, на котором иномарка, двигавшаяся задним ходом, наехала на пятерых людей, которые находились у обочины. Через какое-то время из авто вышел ребенок и убежал. Рядом с ним находилась женщина, которая через некоторое время пошла за мальчиком.
В пресс-службе ДП Улытауской области прокомментировали произошедшее.
"Факт зарегистрирован в полиции. В результате ДТП жертв нет. Тем менее, госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в ДП.
В ведомстве установили, что пятилетний мальчик, сидевший в машине, снял ручной тормоз. В результате она самопроизвольно покатилась и сбила людей.
В феврале 2024 года в Астане 15-летний школьник на кроссовере устроил массовое ДТП.
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