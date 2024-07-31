Склад загорелся в Жезказгане
Фото: Zakon.kz
Пожар произошел 31 июля в одном из складских зданий в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня в городе Жезказган в одном из складских зданий произошло горение кровли открытым пламенем. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар локализован. Склад является пустым. Пострадавших нет. Площадь устанавливается", – говорится в сообщении МЧС.
Также ведомство попросило предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Элитная многоэтажка 29 июля загорелась в Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript