Склад загорелся в Жезказгане

"Сегодня в городе Жезказган в одном из складских зданий произошло горение кровли открытым пламенем. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар локализован. Склад является пустым. Пострадавших нет. Площадь устанавливается", – говорится в сообщении МЧС.