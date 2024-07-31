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Склад загорелся в Жезказгане

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 21:53 Фото: Zakon.kz
Пожар произошел 31 июля в одном из складских зданий в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня в городе Жезказган в одном из складских зданий произошло горение кровли открытым пламенем. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар локализован. Склад является пустым. Пострадавших нет. Площадь устанавливается", – говорится в сообщении МЧС.


Также ведомство попросило предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Элитная многоэтажка 29 июля загорелась в Алматы.

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