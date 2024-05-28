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В Уральске погиб рабочий, зажатый в станке

Погиб в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:43 Фото: pxhere
В городе Уральске погиб рабочий. Его зажало в станке на рабочем месте, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в ночь на 27 мая, пишет "Мой город" со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения ЗКО.

Вызов о том, что на кирпичном заводе рабочего зажало в станке, поступил в 2:53. Скорая забрала его, но довезти до больницы не успела. 51-летний мужчина скончался в машине от множественных травм.

В управлении по инспекции труда ЗКО сообщили, что создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства гибели работника.

"Результаты будут известны по окончании расследования. Оно будет длиться 10 рабочих дней. При необходимости срок может быть продлен дважды".  Руководитель Управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов

В полиции обещали предоставить информацию позже.

В конце января рабочий погиб на месторождении в Мангистауской области.

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