Спасение щенка из колодца в Семее попало на видео
Фото: МЧС РК
Собака провалилась в открытый колодец в городе Семее. Ей на помощь пришли сотрудники МЧС, передает Zakon.kz.
О происшествии на пульт дежурного сообщили неравнодушные прохожие, рассказали в МЧС РК.
Прибывшие на место спасатели вытащили хвостатого друга из канализационного люка при помощи альпинистского снаряжения.
"Во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало", – уточнили в МЧС Абайской области.
Ранее в Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку.
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