Спасение щенка из колодца в Семее попало на видео

Собака провалилась в открытый колодец в городе Семее. Ей на помощь пришли сотрудники МЧС, передает Zakon.kz.

О происшествии на пульт дежурного сообщили неравнодушные прохожие, рассказали в МЧС РК.





Прибывшие на место спасатели вытащили хвостатого друга из канализационного люка при помощи альпинистского снаряжения.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало", – уточнили в МЧС Абайской области.

Ранее в Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку.