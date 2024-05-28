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Законодательство РК

Спасение щенка из колодца в Семее попало на видео

Спасение, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 13:41 Фото: МЧС РК
Собака провалилась в открытый колодец в городе Семее. Ей на помощь пришли сотрудники МЧС, передает Zakon.kz.

О происшествии на пульт дежурного сообщили неравнодушные прохожие, рассказали в МЧС РК.


Прибывшие на место спасатели вытащили хвостатого друга из канализационного люка при помощи альпинистского снаряжения.

"Во время проведения аварийно-спасательных работ животное не пострадало", – уточнили в МЧС Абайской области.

Ранее в Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку.

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