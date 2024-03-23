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Законодательство РК

Актюбинские спасатели вызволили собаку из колодца

собака, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 16:56 Фото: МЧС РК
Собака провалилась в колодец в городе Кандыагаш Актюбинской области. На помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Собаку извлекли из колодца с помощью спасательной веревки.


"Ежедневно спасатели спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных, ведь главная задача для них – вовремя успеть и спасти", – говорится в сообщении МЧС.

В феврале в Костанае в тепловой колодец по неосторожности упала 7-летняя девочка.

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