Актюбинские спасатели вызволили собаку из колодца
Фото: МЧС РК
Собака провалилась в колодец в городе Кандыагаш Актюбинской области. На помощь пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.
Собаку извлекли из колодца с помощью спасательной веревки.
"Ежедневно спасатели спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных, ведь главная задача для них – вовремя успеть и спасти", – говорится в сообщении МЧС.
В феврале в Костанае в тепловой колодец по неосторожности упала 7-летняя девочка.
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