"Операция" по спасению собаки в Алматы восхитила казахстанцев

В Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что собака держится на воде и цепляется лапами за стену канала речки Весновка. Через какое-то время собирается группа людей и молодые парни предпринимают попытки вытащить пса. Расстояние довольно большое, и сначала парня опускают за руки вниз, а он пытается ногами захватить собаку. Но попытка не удалась. Тогда ребята идут буквально на акробатический трюк – они опускают парня вниз, держа его за ноги. Таким образом собачку удается достать.

Комментаторы оценили неравнодушие прохожих, назвав видео самым милым и добрым на сегодня.

Ничего лучше вы сегодня уже не увидите.

Люблю алматинцев за доброту.

Спасибо Вам, добрые люди.

Какие у нас люди замечательные!!!

Спасибо всем неравнодушным! Рахмет!

Я заплакала, честно, спасибо что спасли.

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