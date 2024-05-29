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Законодательство РК

Казахстанские полицейские отправили на родину российского "вора в законе"

Казахстанские полицейские отправили на родину российского &quot;вора в законе&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 07:50 Фото: polisia.kz
Полицейские ЗКО пресекли въезд на территорию Казахстана 61-летнего "вора в законе" из России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, мужчина был установлен 19 мая и доставлен в полицию Уральска. После проверки он покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства.

"В отношении этого человека судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ “Занятие высшего положения в преступной иерархии”.Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Как отметили в МВД, в РК своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.


В прошлом году пресечен въезд на нашу территорию четырех так называемых “законников” из стран ближнего зарубежья.

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