Казахстанские полицейские отправили на родину российского "вора в законе"

Полицейские ЗКО пресекли въезд на территорию Казахстана 61-летнего "вора в законе" из России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД, мужчина был установлен 19 мая и доставлен в полицию Уральска. После проверки он покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем задержан правоохранительными органами соседнего государства.

"В отношении этого человека судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ “Занятие высшего положения в преступной иерархии”. Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Как отметили в МВД, в РК своевременно и оперативно пресекаются все попытки влияния зарубежных криминальных авторитетов.





В прошлом году пресечен въезд на нашу территорию четырех так называемых “законников” из стран ближнего зарубежья.