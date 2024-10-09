Вора в законе из Казахстана нашли мертвым в российской тюрьме

Казахстанского вора в законе Леху Семипалатинского нашли мертвым в колонии в поселке Надвоицы Республики Карелия (РФ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ИА "Прайм Крайм", 66-летний Айткали Маймушев, более известный в криминальной среде как Леха Семипалатинский, найден повешенным.

Его тело нашли 9 октября, утром, около 11. В помещении он был один. До этого авторитет регулярно жаловался на здоровье.

Отмечается, что Леху Семипалатинского в 2023 году приговорили к девяти годам за занятие высшего положение в преступной иерархии и наркотики.

Как отмечает lenta.ru, Маймушев считается старейшим вором в законе из Казахстана. Он получил уголовную кличку и был коронован в 1997 году, после чего начал пропагандировать преступные идеи и сплачивать под ними лиц криминальной направленности.



В январе 2022 года Семипалатинский был задержан в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него был найден метадон.

Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы передали представителям МВД РФ криминального авторитета Степана Фурмана.

