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Вора в законе из Казахстана нашли мертвым в российской тюрьме

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 01:54 Фото: Zakon.kz
Казахстанского вора в законе Леху Семипалатинского нашли мертвым в колонии в поселке Надвоицы Республики Карелия (РФ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет ИА "Прайм Крайм", 66-летний Айткали Маймушев, более известный в криминальной среде как Леха Семипалатинский, найден повешенным. 

Его тело нашли 9 октября, утром, около 11. В помещении он был один. До этого авторитет регулярно жаловался на здоровье. 

Отмечается, что Леху Семипалатинского в 2023 году приговорили к девяти годам за занятие высшего положение в преступной иерархии и наркотики.

Как отмечает lenta.ru, Маймушев считается старейшим вором в законе из Казахстана. Он получил уголовную кличку и был коронован в 1997 году, после чего начал пропагандировать преступные идеи и сплачивать под ними лиц криминальной направленности.

В январе 2022 года Семипалатинский был задержан в одном из баров Москвы. При личном досмотре у него был найден метадон.

Ранее сообщалось, что казахстанские правоохранительные органы передали представителям МВД РФ криминального авторитета Степана Фурмана. 

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