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Задержанный в аэропорту Алматы мужчина оказался вором в законе

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Задержанный в аэропорту Алматы мужчина оказался 53-летним вором в законе Самарканом Ахметовым, известным в криминальных кругах как Самар. Чтобы не вызвать подозрений, при вылете он использовал поддельные документы на чужое имя, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что 53-летний мужчина был задержан 13 января в международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы. Известно, что он находился в международном розыске с 2013 года.

Позже стало известно, что задержанный оказался вором в законе Самарканом Ахметовым, известным в криминальных кругах как Самар.

"После воровской сходки, проведенной в середине марта 2012 года на одном из островов греческого архипелага, в места лишения свободы были направлены "воровские прогоны" с именами пятерых новичков. Как стало известно ИА "Прайм Крайм", тогда были коронованы: Ильгар, Бесо Туташвили, Дато Руставский, Пиро Тбилисский и Самар. По некоторым данным, подход к нему сделал известный грузинский "вор в законе" Важа Биганишвили, несколько лет проживающий в Казахстане. О том что криминальный авторитет с таким именем действительно известен казахстанской полиции, подтвердил в 2012 году занимавший тогда должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО Рауан Мусин", - сообщает Свидетель.kz. 

В МВД сообщили, что задержанный водворен в изолятор временного содержания города Алматы. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений.

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