Кровавые разборки с участием курьера произошли в Алматы
Фото: pexels
В Алматы на видео сняли потасовку группы людей, в которой не обошлось без травм, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, что у одного из участников разборки лицо и руки в крови, асфальт тоже залит ею. В стороне дерется группа парней.
Как пишут в соцсетях, якобы конфликт начался из-за того, что мопед поцарапал бампер иномарки. Словесная перепалка между водителями переросла в драку, во время которой водителя авто ударили арматурой по голове.
Полиция расследует произошедшее.
"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента полиции Алматы.
Похожий случай произошел в Алматы в начале мая.
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