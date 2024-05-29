Кровавые разборки с участием курьера произошли в Алматы

В Алматы на видео сняли потасовку группы людей, в которой не обошлось без травм, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что у одного из участников разборки лицо и руки в крови, асфальт тоже залит ею. В стороне дерется группа парней.

Как пишут в соцсетях, якобы конфликт начался из-за того, что мопед поцарапал бампер иномарки. Словесная перепалка между водителями переросла в драку, во время которой водителя авто ударили арматурой по голове.

Полиция расследует произошедшее.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых", – прокомментировали инцидент в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Похожий случай произошел в Алматы в начале мая.