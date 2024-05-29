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Более 55 тысяч электронных сигарет изъяли и уничтожили в Алматы

Более 55 тысяч электронных сигарет изъяли и уничтожили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 12:23 Фото: pixabay
Двое алматинцев в течение нескольких месяцев незаконно оптом продавали вейпы, в дело вмешалось Агентство по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Лицензии на предпринимательство у торговцев не было, и агентство начало в их отношении досудебные расследования.

Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города были установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет.

Приговором суда двое жителей города Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более 3 450 000 тг, а другому – наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 100 часов принудительного труда.

Изъятые вещественные доказательства утилизированы.

19 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

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