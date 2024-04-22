Всё запарили: почему в Казахстане запретили вейпы и как это скажется на здоровье людей

19 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу, сообщает Zakon.kz.

Таким образом Казахстан стал еще одной страной мира, запретившей электронные системы доставки никотина.

Что такое вейпы?

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН, электронные сигареты, вейпы, от англ. vapor – "пар") – электронные ингаляционные устройства, нагревательный элемент которых превращает в аэрозоль специальную жидкость, содержащую никотин и ароматические добавки.

Массовое производство и продажа электронных сигарет в мире началась во второй половине 2000-х годов в ответ на ограничения на обычное курение в общественных местах. Реклама утверждает, что при употреблении вейпов в организм не попадают наиболее опасные и канцерогенные смолы, которые образуются в процессе сжигания бумаги в обычных сигаретах.

Вместе с тем при использовании никотинсодержащих электронных сигарет по-прежнему развивается никотиновая зависимость. Помимо этого, среди веществ, выделяемых в парах, часто присутствуют канцерогены или токсичные соединения, в том числе формальдегид, акролеин, ацетон.

В 2021 году данные об электронных системах доставки никотина впервые были включены в доклад ВОЗ "О глобальной табачной эпидемии". Сегодня более 40 стран (с охватом населения 2,5 млрд человек) запретили вейпы. Еще 79 стран (3,2 млрд человек) приняли ограничительные законодательные меры: запрет использования вейпов в закрытых общественных местах, в общественном транспорте, запрет рекламы.

Чем опасны вейпы?

По мнению казахстанского врача-нарколога Камиллы Идрисовой, никотин в виде жидких смесей гораздо более опасен, так как входит непосредственно в кровоток легких. Аэрозоль в вейпах, как правило, включает альдегиды, гликоли и прочие элементы, многие из которых являются токсичными. Они безусловно неблагоприятно влияют на развитие и деятельность мозга подростка, а также на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, есть риски ухудшения слуха, зрения, функционирования щитовидной железы, болезней кожи и угнетения ЦНС.

"При этом ядовитые вещества опасны не только для самих вейперов, но и для окружающих, потому что 75-80% содержимого вейпов уходит в окружающую среду. И окружающие этим дышат. Если бы мы не ввели запрет на модные подростковые девайсы, мы бы уже через 10 лет получили поколение людей с больными легкими и поврежденными мозгами". Камилла Идрисова

Как в Казахстане боролись с вейпами?

Впервые о запрете вейпов в Казахстане заговорили осенью 2021 года. Ряд депутатов мажилиса выступили с такой инициативой. Одним из первых борцов против вейпов стал небезызвестный мажилисмен Мади Ахметов.

"Как получается, что тонны одноразовых вейпов, которые являются незаконными и не соответствуют никаким техническим регламентам, до сих пор регулярно попадают на отечественный рынок через таможню? Где компетентные органы, несущие за этот процесс прямую ответственность?". Мади Ахметов

Нужно отметить, что тогда эта инициатива не получила широкого одобрения.

10 мая 2023 года депутат Мажилиса, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау обратилась уже с депутатским запросом к премьер-министру страны. Запрос был основан на обращениях казахстанцев, которые требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодежи.

В Мажилисе была создана межведомственная комиссия, члены которой почти единогласно проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов.

"По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в нашу страну было ввезено порядка 3 млн штук вейпов". Нургуль Тау

Наконец, весной 2024 года на третьем Национальном курултае крайне негативно высказался о вейпах президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, вейпы наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации.

"Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

Какое наказание грозит за ввоз и продажу вейпов?

Отныне Уголовный кодекс РК дополнен статьями, предусматривающими наказание за продажу вейпов: "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них".

Так, продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

За ввоз, производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них установлен штраф в размере до 2 тыс. МРП (7 384 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

При этом за указанные деяния, если они:

совершены преступной группой;

сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;

совершены неоднократно,

предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. МРП (18 460 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Как отказ от вейпов повлияет на здоровье нации?

Согласно проведенному в Казахстане еще в 2018 году исследованию HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children – это исследование ВОЗ, в котором участвует большая группа стран мира), 14% мальчиков и 6% девочек в возрасте старше 15 лет пробовали вейпы. В 2022 году количество вейпов увеличилось на 3,6%.

ВОЗ очень озабочен ситуацией со здоровьем подростков в Казахстане. В прошлом году руководитель офиса ВОЗ в РК Скендер Сыла просто воззвал к правительству страны.

"Мы рекомендуем местным институтам и организациям проводить локальные исследования, чтобы выявить проблемы подростков. Необходима масштабная система продвижения здорового образа жизни, без вредных привычек". Скендер Сыла

В конце отметим, что состояние здоровья населения – мощный фактор экономического роста. По данным американских аналитиков, на долю прямых экономических потерь приходится около 10% общего экономического ущерба из-за болезней.

Как утверждают экономисты из Финляндии, отказ от вредных привычек способен увеличить работоспособность человека почти на 30%. Это связано с тем, что работник меньше подвержен болезням и реже берет больничные.