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Дольщики отдали 2,5 млрд тенге, но не получили квартиры в Актобе

Дольщики отдали 2,5 млрд тенге, но не получили квартиры в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 10:02 Фото: gov.kz
В Актобе обманули дольщиков – они отдали 2,5 млрд тенге за желанные квадратные метры в строящихся многоквартирных домах, но так и не получили ключи от квартир. Об этом 26 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с 2019 по 2023 год руководитель ЖК "Safina" К. и директор одного из товариществ А. обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и "Алтын Орда" города Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд тенге.

"При координации прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 и ч. 1 ст. 279 УК РК ("Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности"). Ход расследования был на личном контроле прокурора области Халидуллы Дауешова".Прокуратура Актюбинской области

25 апреля прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц направлено в суд №2 города для рассмотрения по существу.

"В этой связи прокуратура Актюбинской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников".Прокуратура Актюбинской области

30 января 2024 года стало известно, что квартиры в несуществующих ЖК продавали дольщикам в Алматы. Подробнее здесь.

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