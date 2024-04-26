Дольщики отдали 2,5 млрд тенге, но не получили квартиры в Актобе

В Актобе обманули дольщиков – они отдали 2,5 млрд тенге за желанные квадратные метры в строящихся многоквартирных домах, но так и не получили ключи от квартир. Об этом 26 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что с 2019 по 2023 год руководитель ЖК "Safina" К. и директор одного из товариществ А. обманным путем под предлогом предоставления квартир в строящихся многоквартирных домах, расположенных в 12-м микрорайоне и "Алтын Орда" города Актобе, завладели денежными средствами пайщиков в сумме 2,5 млрд тенге.

"При координации прокуратуры Актюбинской области завершено досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 190 и ч. 1 ст. 279 УК РК ("Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а также нарушение правил или требований в сфере строительной деятельности"). Ход расследования был на личном контроле прокурора области Халидуллы Дауешова". Прокуратура Актюбинской области

25 апреля прокуратурой Актобе уголовное дело в отношении двух подозреваемых лиц направлено в суд №2 города для рассмотрения по существу.

"В этой связи прокуратура Актюбинской области призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников". Прокуратура Актюбинской области

30 января 2024 года стало известно, что квартиры в несуществующих ЖК продавали дольщикам в Алматы. Подробнее здесь.