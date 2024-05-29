Пожар вспыхнул на рынке в Караганде
Фото: МЧС РК
В Караганде произошел пожар на рынке в здании торгово-фермерского центра, сообщает Zakon.kz.
В ДЧС Караганды уточнили, что пожар произошел по улице Затаевича на рынке "Алтын Арба". Загорание масла случилось на площади 0,3 кв. м во фритюрнице на втором этаже в здании торгово-фермерского центра.
К месту выезжали 21 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС. Однако пожар ликвидирован до прибытия противопожарной службы.
"Жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась", – рассказали в департаменте.
Ранее пожар произошел на складах в Алматы.
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