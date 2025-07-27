Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде

В Караганде в одном из торгово-развлекательных центров по проспекту Бухар Жырау произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели принимают все меры для не допущения распространения огня.

"До прибытия пожарных подразделении администрацией объекта было организовано эвакуация посетителей и персонала. В результате вышли на улицу около 250 человек", – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

На месте пожара создан штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды. На тушения поданы несколько водяных стволов.

Тушение осложняется высокой температурой и сильным задымлением.

Ранее сообщалось, что дачниками пришлось покинуть свои дома из-за пожара в Аксайком ущелье.