Пожар вспыхнул в торгово-развлекательном центре в Караганде
Фото: pixabay
В Караганде в одном из торгово-развлекательных центров по проспекту Бухар Жырау произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели принимают все меры для не допущения распространения огня.
"До прибытия пожарных подразделении администрацией объекта было организовано эвакуация посетителей и персонала. В результате вышли на улицу около 250 человек", – говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
На месте пожара создан штаб пожаротушения. Организовано бесперебойная подача воды. На тушения поданы несколько водяных стволов.
Тушение осложняется высокой температурой и сильным задымлением.
Ранее сообщалось, что дачниками пришлось покинуть свои дома из-за пожара в Аксайком ущелье.
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