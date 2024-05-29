Склад с картонными изделиями вспыхнул в Алматинской области

Фото: скриншот видео

29 мая в Илийском районе загорелся склад по хранению картонных изделий на площади 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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