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Склад с картонными изделиями вспыхнул в Алматинской области

пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 20:25 Фото: скриншот видео
29 мая в Илийском районе загорелся склад по хранению картонных изделий на площади 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 28 минут с момента поступления вызова.

"Пострадавших нет. Причина устанавливается". Оперативный дежурный службы пожаротушения Ермек Джумабаев


Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на рынке в Караганде.

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