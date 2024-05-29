Склад с картонными изделиями вспыхнул в Алматинской области
Фото: скриншот видео
29 мая в Илийском районе загорелся склад по хранению картонных изделий на площади 20 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 28 минут с момента поступления вызова.
"Пострадавших нет. Причина устанавливается". Оперативный дежурный службы пожаротушения Ермек Джумабаев
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на рынке в Караганде.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript