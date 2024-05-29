Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы
Грузовой автомобиль Iveco подъезжал к стройке с южной стороны по улице Монке би. На перекрестке с улицей Бауыржана Момышулы стал сворачивать направо.
Фото: Zakon.kz
Рядом, по автобусной полосе, ехал мопед. Его водитель пытался объехать грузовик, и когда тот повернул, не успел отреагировать.
Фото: Zakon.kz
Мопед врезался в Iveco, 20-летнего пассажира отбросило в сторону, а 22-летнего водителя – прямо под колеса грузовика. Парень погиб на месте. Пассажира госпитализировали в областную больницу.
Чтобы достать тело погибшего из-под колес, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников ЧС города Алматы.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее стало известно, что неуправляемая машина наехала на группу людей в Жезказгане.