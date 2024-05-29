Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы

Водитель мопеда погиб в Алматы, когда пытался объехать многотонный грузовик, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Грузовой автомобиль Iveco подъезжал к стройке с южной стороны по улице Монке би. На перекрестке с улицей Бауыржана Момышулы стал сворачивать направо.

Фото: Zakon.kz

Рядом, по автобусной полосе, ехал мопед. Его водитель пытался объехать грузовик, и когда тот повернул, не успел отреагировать.

Фото: Zakon.kz

Мопед врезался в Iveco, 20-летнего пассажира отбросило в сторону, а 22-летнего водителя – прямо под колеса грузовика. Парень погиб на месте. Пассажира госпитализировали в областную больницу.

Чтобы достать тело погибшего из-под колес, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников ЧС города Алматы.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее стало известно, что неуправляемая машина наехала на группу людей в Жезказгане.