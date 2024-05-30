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Полиция и прокуратура ВКО провели спецоперацию, разрабатываемую несколько месяцев

Спецоперация в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 15:46 Фото: прокуратура ВКО
В Усть-Каменогорске криминальной полицией при координации прокуратуры ВКО в ходе спецоперации обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере, передает Zakon.kz.

Оперативная разработка объекта велась несколько месяцев, сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.

Согласно экспертизе, изъяты 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Как подсчитали специалисты, им удалось предотвратить изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков.

Подозреваемый – 41-летний житель областного центра – для "работы" арендовал помещение. Сейчас он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Задержанному грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее полиция задержала группу, которая подозревается в распространении "синтетики" в Астане.

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