Полиция и прокуратура ВКО провели спецоперацию, разрабатываемую несколько месяцев
Оперативная разработка объекта велась несколько месяцев, сообщили в прокуратуре Восточно-Казахстанской области.
Согласно экспертизе, изъяты 1,4 кг мефедрона и 1,6 тонны химической жидкости. Как подсчитали специалисты, им удалось предотвратить изготовление порядка 100 килограммов синтетических наркотиков.
Подозреваемый – 41-летний житель областного центра – для "работы" арендовал помещение. Сейчас он задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Задержанному грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Ранее полиция задержала группу, которая подозревается в распространении "синтетики" в Астане.